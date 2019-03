ألبوم A Star Is Born يعود إلى الصدارة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الأصداء الإيجابية التي نالها النجمان ليدي جاجا وبرادلي كوبر على أدائهما لأغنية Shallow الخاصة بفيلمهما A Star Is Born في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عاد الألبوم الذي يحمل نفس الإسم إلى الصدارة من جديد.

واحتلّ ألبوم A Star Is Born المركز الأول في ترتيب Billboard 200 لهذا الأسبوع.

وتحمل الأغاني التي يتضمنها الألبوم العناوين التالية Shallow، Is That Alright، I’ll Never Love Again، Maybe It’s Time وحققت جميعها انتشارًا واسعًا منذ الساعات الأولى على طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن أحداث فيلم A Star Is Born تدور حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.