نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 57 دقيقة مضت التعليقات على راقصات الكرنفال يخطفن الأنظار مع انطلاق مهرجان ريو دي جانيرو مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: تجمهر مئات الآلاف من البرازيليين والسياح من مختلف بلدان العالم في شوارع ريو دي جانيرو للمشاركة في الكرنفال السنوي الأشهر في البرازيل.

وقد استعرضت الراقصات ملابسهن المثيرة حيث اشتعلت ريو دي جانيرو وشوارع ساو باولو بملابس الرقص التقليدية المليئة بالألوان والريش في اليوم الثاني من الكرنفال الذي يستمر لخمسة أيام.

ويتبارى المحتفلون بالمهرجان للظهور في أبهى حللهم ويتخلل الكرنفال عروض رقصة السامبا الأشهر في البرازيل وحفلات موسيقية، مع مرور عربات تمثل أبطالًا شعبيين ورسائل اجتماعية.