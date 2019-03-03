تامر حسني يحقق إنجازًا رقميًا بكليب “ناسيني ليه”

متابعة بتجـــــــــــــرد: حقق كليب النجم المصري تامر حسني الجديد لأغنية “ناسيني ليه” رقمًا قياسيًا في نسب المشاهدة الإلكترونية.

وتخطى العمل في فترة لا تتعدَ الأسبوعين أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر قناة تامر الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات، في إنجاز رقمي جديد يضيفه نجم الجيل إلى رصيده.

أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق.

الجدير ذكره أن أغنية “نايسيني ليه” صدرت في ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل عنوان “عيش بشوقك”.

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لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”: