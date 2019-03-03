بالفيديو.. الدكتورة خلود تصدم الجميع بوزنها بعد الولادة: أنا أختفيت

شاركت الفاشينيستا الدكتورة خلود جمهورها على موقع ” إنستجرام ” بفيديو جديد أثار حالة من الذهول بين متابعيها .

وكشفت خلاله عن رشاقتها ونحافتها وذلك رغم مرور أيام قليلة على ولادتها الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل وكيفية تجنبها للترهلات والوزن الزائد بعد الولادة .

وقالت خلال الفيديو” أنا إختفيت ” ، وأرجعت ذلك إلى أثر الحمل والولادة والتعب الذي لاقته في الأيام الأخيرة .

وبينما مدح الجمهور وعيها الصحي في الحفاظ على رشاقتها ، قال آخرون أنها خضعت لعمليات شد بعد إنجابها التوأم ، دون أن تعلق عليهم .