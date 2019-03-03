شاركت الفاشينيستا الدكتورة خلود جمهورها على موقع ” إنستجرام ” بفيديو جديد أثار حالة من الذهول بين متابعيها .
وكشفت خلاله عن رشاقتها ونحافتها وذلك رغم مرور أيام قليلة على ولادتها الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل وكيفية تجنبها للترهلات والوزن الزائد بعد الولادة .
وقالت خلال الفيديو” أنا إختفيت ” ، وأرجعت ذلك إلى أثر الحمل والولادة والتعب الذي لاقته في الأيام الأخيرة .
وبينما مدح الجمهور وعيها الصحي في الحفاظ على رشاقتها ، قال آخرون أنها خضعت لعمليات شد بعد إنجابها التوأم ، دون أن تعلق عليهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الدكتورة خلود تصدم الجميع بوزنها بعد الولادة: أنا أختفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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