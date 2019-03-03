بالفيديو: متسابق يتسبب في بكاء لجنة تحكيم أرابز جوت تالنت

أبكى المتسابق السوري نزار علي بدر الجميع خلال حلقة أمس من برنامج ” أرابز جوت تالنت ” ، عندما تحدث عن موهبته في النحت والتشكيل بالحجر منذ 35 عاما.

وأوضح المتسابق أنه كان ينحت في بداية حياته بالصلصال والطين قبل أن يتطور الأمر ويصل إلى النحت بالحجارة.

وقدم المتسابق تشكيلا حول الهجرة التي حدثت بسوريا، كما طوع الحجارة في تشكيل لوحته التي ينحتها والتي تسببت في بكاء الجميع، فلم تمتلك اللجنة دموعها وكذلك مقدمو البرنامج والجمهور الذي وقف ليصفق للمتسابق.

وبعد انتهاء العرض، قال حلمي: ” آآآه.. الحجر راح ينطق والبني آدمين مبتنطقش.. والله معنديش إحساس أو فعل نفسي اعمله غير انى أنا أبوس راسك على هذا الاحساس والعمل اللى انت عامله.. أثرت فيا ووجعت قلبي بحجرك “.

ولفتت نجوى كرم: ” ومين اللى قال ان الحجر ما بينطق.. احنا اللى ما بنعرف نسمع ” ، وبعدها وجه علي جابر التحية للمتسابق على قدومه للبرنامج.