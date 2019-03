أغنيات “pinkFloyd” تردد صداها بقاعة "نهر" الصاوى

نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا ومتميزًا على خشبة مسرح النهر لفريق “Andromida” ، فعلى مدار ساعتين قدم الفريق باقات غنائية متميزة لاقت إعجاب الحضور طوال فترات الحفل.

قدم الفنان عمرو حسن وهو من مؤسسى الفريق الغنائى تحية كبيرة للجمهور الحاضر فور صعود أعضاء الفريق خشبة المسرح، وعبر عن سعادته بمشاركة جمهورهم الحفل فى ساقية الصاوى، قدم أندروميدا لجمهوره أغنيات فى الجزء الأول من الحفل امتازت بتداخل الألحان الموسيقية مع

كلمات قليلة من الأغنيات التى رددها الجمهور بدلًا منهم بالإضافة إلى الأضواء التى كونت أشكالًا متعددة داخل القاعة وشكلت مزيجًا بصريًّا ممتعًا ترابط مع الموسيقى المعزوفة من الفريق على خشبة المسرح.

غلب على باقات الأغنيات المُقدمة أغنيات فريق “pink Floyd”، ومنها(In The Flesh, Another Brick in The wall , Another Brick in The wall Pt II, mother, Shine On You

Crazy Diamond, High Hopes, wearing the inside out, hay you, another Brik in the wall).

استكمل الفريق الغنائى الجزء الثانى من حلفه الغنائى بباقات أخرى منها (IN the flesh, dogs, pigs, sheep, comfortable numb، أندروميدا هو من أقدم فرق الروك المصرية، والذى تأسس فى الإسكندرية عام 1987 ويتكون من الفنانين عمرو حسن وإيهاب القلعى، وهما مؤسسا الفريق، والفنان أحمد أنور وElly Salem.

ويقدم أندروميدا موسيقى الروك حيث يُعتبر الفريق من أقدم الفرق الذى يقدم هذا النوع من الموسيقى، ولكن يغلب عليهم أغنيات pink floyed والتى يتألق بها الفريق وأصبحت علامته المميزة لمحبيه ومستمعيه.