شاهد.. محمد إمام يكشف كواليس تصوير "هوجان"

كشف النجم محمد إمام كواليس تصوير مسلسل "هوجان"، حيث نشر صورة له و ظهر من خلالها بشكل ضخم و جسم متناسق، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و تدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث

نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه و فمه و يبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، و يصبح واحدًا من صفوة المجتمع، و هو من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، وبطولة كل من صلاح عبد الله، رياض الخولي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، عبير صبري، هاجر أحمد.

يذكر أن الفنان محمد إمام يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد"، و هو بطولة كل من محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، و من تأليف تامر إبراهيم، و إخراج أحمد خالد موسي.