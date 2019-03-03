شاهد.. محمد إمام يكشف كواليس تصوير "هوجان"

كشف النجم محمد إمام كواليس تصوير مسلسل "هوجان"، حيث نشر صورة له و ظهر من خلالها بشكل ضخم و جسم متناسق، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و تدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيثنراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه و فمه و يبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، و يصبح واحدًا من صفوة المجتمع، و هو من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، و
يذكر أن الفنان محمد إمام يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد"، و هو بطولة كل من محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، و من تأليف تامر إبراهيم، و إخراج أحمد خالد موسي.
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