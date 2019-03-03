نسرين أمين تهنئ نور الشربيني بعد تتويجها بطلة العالم للاسكواش

هنأت النجمة نسرين أمين بطلة العالم للاسكواش نور الشربيني، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "مبروك بطولة العالم للاسكواش.. نور الشربيني".
يذكر أن الفنانة نسرين أمين تشارك في بطولة مسلسل "شقة فيصل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب و يتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم و بلوغ غايتهم، و هو من تأليف محمد صلاح العزب،
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