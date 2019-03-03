نسرين أمين تهنئ نور الشربيني بعد تتويجها بطلة العالم للاسكواش

هنأت النجمة نسرين أمين بطلة العالم للاسكواش نور الشربيني، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "مبروك بطولة العالم للاسكواش.. نور الشربيني". يذكر أن الفنانة نسرين أمين تشارك في بطولة مسلسل "شقة فيصل"، و تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب و يتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم و بلوغ غايتهم، و هو من تأليف محمد صلاح العزب، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب و يتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم و بلوغ غايتهم، و هو من تأليف محمد صلاح العزب،و إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من وائل نور، كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، مي القاضي، منة عرفة، ندي موسي، ثراء جبيل، أحمد فتحي، شريف مجدي، أحمد عادل، محمد فاروق شيبا.

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