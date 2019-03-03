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شارك الفنان زاب ثروت، جمهوره بصوره تجمعه بالمطرب أمير عيد نجم فرقة كايروكي، من إحدي حفلات ساقيه الصاوي التي أحيوها سويًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجه زاب من خلال الصوره رساله لأمير فكتب عبر حسابه: "أخوات مش اصحاب يمكن تقول علينا.. أمير عيد
جدير بالذكر أنه هناك العديد من الأغنيات التي جمعت قدمها زاب ثروت وأمير عيد معا أبرزها في السما، الغربه، ليلي، حقي، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زاب ثروت عن علاقته بأمير عيد: أخويا مش صاحبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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