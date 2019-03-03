شاهد.. زاب ثروت عن علاقته بأمير عيد: أخويا مش صاحبي

شارك الفنان زاب ثروت، جمهوره بصوره تجمعه بالمطرب أمير عيد نجم فرقة كايروكي، من إحدي حفلات ساقيه الصاوي التي أحيوها سويًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل

الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه زاب من خلال الصوره رساله لأمير فكتب عبر حسابه: "أخوات مش اصحاب يمكن تقول علينا.. أمير عيد

من كايروكى أكتر فنان عملت معاه أغانى"، ووجه سؤال لمتابعيه عن أكتر الأغاني التي أحبوها لهما كثنائي.





جدير بالذكر أنه هناك العديد من الأغنيات التي جمعت قدمها زاب ثروت وأمير عيد معا أبرزها في السما، الغربه، ليلي، حقي، وغيرها.