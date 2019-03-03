شاهد.. محمود العسيلي يروج لحفلته بـ "دوسيت"

روج النجم محمود العسيلي لحفلته الغنائية يوم السبت الموافق 20 أبريل المقبل، بفندق دوسيت تاني ليك فيو، في التجمع الخامس، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي التجمع الخامس، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك". يذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح سابقا كليب أغنية "وجع الهوي"، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". Advertisements

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