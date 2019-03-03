خطفت النجمة بلقيس الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس طرحت مؤخرا أغنية "قالوا أشياء"، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، و تستعد أيضا لطرح ألبومها الجديد "قالوا أشياء" في الأسابيع القليلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بلقيس تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.