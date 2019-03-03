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في ذكرى ميلاده الـ 107.. تعرف علي أهم المحطات في حياة فاخر فاخر

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 يعتبر النجم فاخر فاخر من النجوم الذين نجحوا في مجال المسرح و السينما معًا حيث تميز بالتلون في أدواره من و كيل النيابة و رجل العصابة و صاحب المبادئ.

 

يعد الفنان فاخر محمد فاخر الشهير بفاخر فاخر من مواليد محافظة أسيوط تحديدًا قرية الدوير، مركز أبو تيج، 

حيث ولد بعام 3 مارس عام 1912، و بدأ مشواره الفني عندما اكتشفه الفنان أحمد علام ، و قدمه للعمل على خشبة مسرح رمسيس.

 

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شارك النجم الراحل فاخر فاخر  فى عدد كبير من الأعمال السينمائية و صلت

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إلى 69 فيلمًا أشهرها "شجرة الدر"، "غرام لص" ،"في بيتنا رجل" ،"المحروسة" ،"السلطان الحائر"، "اللعب بالنار"، "ابن عنتر"، "رصيف نمرة 5"، "القناع الأحمر"، "ضحايا المدينة"، "المغني المجهول" ، "شفيق رفعت" ، "النفخة الكدّابة".

 

توفي النجم فاخر فاخر عن عمر يناهز الـ 50 عاما، حيث رحل عن عالمنا في 1 ديسمبر 1962، إثر ذبحة صدرية، تاركاٌ تاريخا حافلا من الأفلام و المسلسلات. 

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