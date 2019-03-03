ندوة فيلم birthday ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

اقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيويه برئاسة الدكتور مجدي احمد علي ندوة للفيلم الوثائقي birthday للمخرج "هلال بدروف" من اذربيجان وادارها الناقد السينمائى رامي المتولى.

وتدور احداث الفيلم حول قصة واقعية حيث يروي الفيلم قصة حياة والدة المخرج وهي إمرأه عجوز

تقيم بمفردها لوفاة زوجها وانشغال ابنائها عنها.

وذكر المخرج اثناء حديثة عن الفيلم اسباب تركيزه في الاحداث علي اللونين الابيض والاسود وهي نتيجه عدم حبه للالوان الموجوده بمنزل والدته وانه كان يريد ان يكثف حالة الوحده التي

يعبر عنها في الشخصية.

كما أضاف المخرج سبب عدم استخدامه للموسيقي التصويرية أثناء أحداث الفيلم أنه كان لا يريد أن يكثف حالة الوحدة والحزن التي تعاني منها شخصية الأم المتواجده داخل احداث الفيلم وكان يريد ان يرسل احساس الوحده من خلال الاحداث والصوره والاداء وليس بالموسيقي.

يذكر أن الدوره الثالثة من مهرجان شرم الشيخ افتتحت فعالياتها أمس السبت الموافق ٢ مارس.