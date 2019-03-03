بالفيديو: بعد أغنية الفنانة اللبنانية يارا للفريق.. نادي برشلونة الأسباني ينشر المقطع ويوجه رسالة لها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مارس 2019 10:07 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مارس 2019 10:07 مساءً - مشاركة

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أحيت الفنانة اللبنانية يارا حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبي الجمعة، وسط إقبال كبير من معجبيها قدمت خلاله أغنية خاصة لفريق برشلونة الإسباني بعنوان “حبيبي برشلوني”.

ونشرت يارا المعروفة بعشقها لنادي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صورته بنفسها أثناء حفلها الغنائي، الذي سبق مباراة الكلاسيكو الثاني بساعات، وكتبت في تعليقها على الفيديو: “من حفلة مبارح الأسطورية يلي احتفلنا فيها لأول كلاسيكو، ومن وحي المناسبة وكنت متوقعة نتيجة المباراة الليلة كالعادة فقلت نحتفل على طريقتنا”.

ووجهت صفحة نادي بشرلونة الأسباني، الناطقة باللغة العربية على موقع إنستجرام، الشكر للفنانة اللبنانية يارا.

وتعود هذه الأغنية للمطرب الإماراتي الشهير حسين الجسمي.

وقبل مباريات الكلاسيكو بوجه عام، ومباريات برشلونة على وجه الخصوص، تبدأ الفنانة اللبنانية يارا عادة بتشويق متابعيها للنتيجة، ونشر استعداداتها للمباراة، خاصة وأنها واحدة من عشاق ومتابعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والتحقت يارا برابطة مشجعي فريق برشلونة في بيروت واللافت أن رقم عضويتها “10”، وهو رقم قميص اللاعب الأرجنتيني ميسي.

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وحققت يارا حلمها للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بلقاء نجم برشلونة لدى وصولها إلى المدينة الإسبانية، لحضور إحدى المباريات في ملعب الكامب.

المصدر: تويتر