هذا ما حققه كليب “أين أذهب لـ صابر الرباعي!

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق فيديو كليب “أين أذهب” لأمير الطرب العربي صابر الرباعي، نصف مليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. أغنية “أين أذهب”، من قصائد الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي أمّا الكليب فهو من إخراج وليد ناصيف. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أين أذهب” هي أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي المنتظر إصداره قريبًا. لمشاهدة فيديو كليب “أين أذهب”:

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