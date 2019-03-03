بيلا حديد تثير الضجة برسالتها إلى حبيبها – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما وجهت رسالة مباشرة إلى حبيبها مغني الراب الأمريكي ذا ويكند أعربت من خلالها عن اشتياقها له.
ونشرت بيلا حديد عبر خاصية “إنستا ستوري” صورة لها مع ذا ويكند وكتبت عليها عبارة “اشتقت لك”.
وكانت مجلة US Weekly قد كشفت أن ذا ويكند سيتقدّم رسميًا بطلب يد بيلا حديد للزواج، بعد أن حسما أخيرًا أمرهما بالزواج.
يذكر ان بيلا حديد وذا ويكند كانا قد انفصلا في شهر سبتمبر من عام 2016، بعد علاقة استمرت عام ونصف، وارتبط ويكند بعدها بالمغنية الامريكية سيلينا جوميز.
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