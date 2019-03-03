عاصي الحلاني يسبق إطلاق كليبه بمليون جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: تخطت أغنية “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، الثلاثة ملايين مشاهدة بنسخة الـLyrics Video عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير.
وتكون بذلك الأغنية قد حققت هذه النسب من المشاهدة قبل أيام قصيرة من طرح الكليب الخاص بها والذي انتهى عاصي من تصويره مؤخرًا تحت إدارة المخرج عادل سرحان.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، وحققت انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها عبر المتاجر الرقمية في موسم الصيف الماضي.
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