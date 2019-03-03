وفاة الممثل المغربي عزيز موهوب عن 80 عاما

توفي الممثل المغربي عزيز موهوب، مساء الأحد، عن عمر ناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض.



ونقلت تقارير محلية عن مقربين من الفنان، أن أعراض التقدم في العمر قد ظهرت عليه منذ فترة ما جعلته يغيب عن الجمهور.

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وكان موهوب يعاني من مجموعة من المشاكل الصحية منذ مدة، ناتجة عن تقدمه في السن.

وعزيز موهوب ممثل مغربي وُلد في مدينة مراكش وسط المغرب في 2 مارس/آذار 1939، تخرج في مدرسة التمثيل سنة 1962، ثم نال دبلوماً في المسرح في السنة نفسها.

وقدّم الفنان قائمة طويلة من الأعمال في عالم الأفلام والتلفزيون والمسرح المغربيين، من أبرزها "شجرة الزاوية"، "خط الرجعة"، "من دار لدار"، "الثمن"، و"الساس".