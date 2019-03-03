محمد رمضان مُروّض أسود في أغنيته الجديدة "فيروس"

كشف الممثل المصري محمد رمضان عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "فيروس" والتي يعتزم تقديمها خلال حفل كبير، أعدّه مفاجأة لجمهوره وأطلق عليه اسم "أقوى حفلة في مصر".



وظهر رمضان ظهر في الفيديو الذي نشره عبر موقعيْه على "أنستقرام" و"فيسبوك"، وهو يحتضن أسدا، بينما يساعده أحد المدربين على رفعه إلى الأعلى، مع كلمات تحمل معاني التحدّي والقوة.





يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رمضان برفقة الأسود أو النمور، فقد سبق وفعلها في أغنيتيْه "نمبر ون" و"مافيا".