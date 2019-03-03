- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد رمضان في "الفيديو كليب"
كشف الممثل المصري محمد رمضان عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "فيروس" والتي يعتزم تقديمها خلال حفل كبير، أعدّه مفاجأة لجمهوره وأطلق عليه اسم "أقوى حفلة في مصر".
وظهر رمضان ظهر في الفيديو الذي نشره عبر موقعيْه على "أنستقرام" و"فيسبوك"، وهو يحتضن أسدا، بينما يساعده أحد المدربين على رفعه إلى الأعلى، مع كلمات تحمل معاني التحدّي والقوة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رمضان برفقة الأسود أو النمور، فقد سبق وفعلها في أغنيتيْه "نمبر ون" و"مافيا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان مُروّض أسود في أغنيته الجديدة "فيروس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.