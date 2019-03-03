أصالة تعلن عن إحيائها حفلاً غنائيًا مع السعودية داليا مبارك

أعلنت المطربة أصالة، عن إحياء حفل غنائي يجمعها بالفنانة السعودية داليا مبارك.

وكتبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من غير مقدمات أنا كتير حابة داليا مبارك صوتها وروحها، وقريب راح غني مع هالحلوة الطيبة".

كما حرصت الفنانة داليا مبارك على أن توجه الشكر للفنانة أصالة عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "من غير مقدمات أنا من الصدمة موعارفة أرتب الكلام، أستاذة أصالة أنا أتشرف أوقف وأغني مع قامة فنية بمكانتك الكبيرة، هذه التويته صنعت يومي".

يُذكر أن الفنانة أصالة نصري أحيت حفلًا ضخمًا، يوم 22 فبراير الماضي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة.

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