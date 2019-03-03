شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون محمد محيى وديانا حداد وأحمد جمال مع مدين فى ألبوماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن "مدين" مع المطربة البنانية ديانا حداد فى أغنية "سينجل" جديدة، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، من كلمات هشام صادق، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وقال مدين لـ"الخليج 365"، إنه يقدم مع النجم محمد محيى إحدى أغنيات ألبومه الجديد، مشيرا إلى أن الأغنية من كلمات سلطان صلاح، وتوزيع فهد، مضيفاً أنه يعمل كذلك مع المطرب أحمد جمال في ألبومه الجديد من خلال أغنية كلمات أمير طعيمة، وتوزيع أحمد عبد السلام، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.

من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين فى ألبوم أصالة بأغنية أيضا من كلمات عبد الرحمن محمد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعتبر حدوتة درامية يقدمها بشكل جديد، كما أنه يشارك فى ألبوم تامرعاشور الذى يحمل اسم "أيام" فى أغنيتين الأولى تحمل اسم "أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف وتوزيع نابلسى، وتنتمى إلى أغانى الحب والثانية تحمل اسم "خلصانة بالحكاية" من كلمات هشام صادق وتوزيع نابلسى وتنتمى إلى الأغانى الدرامية.