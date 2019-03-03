التونسى عماد عليبى يفتتح مهرجان الأندلس فى فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى التونسى عماد عليبي لوضع بصمته الموسيقية الخاصة فى افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان الأندلس الموسيقى الدولي، الذى تحتضنه مدينة مونبلييه الفرنسية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة 15 مارس. ويخطف عليبى مسامع الجمهور الفرنسى بأجدد حفلات مشروعه الموسيقى الأخير "فريجيا"، ويعيد خلاله إحياء إيقاعات القارة السمراء غير المتداولة كثيرًا برؤية مختلفة ولمسة عصرية، مع الحفاظ على أصالتها فى نفس الوقت، ومنه استوحى مسماه من كلمة "أفريقيا" باللهجة التونسية، بمشاركة عازف الترومبيت الفرنسى ميشيل مار والموسيقى خليل هنتاتي، ضمن مشاركته فى حفل افتتاح النسةخة الجديدة من مهرجان الأندلس، والذى يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية. Advertisements وانطلق عماد عليبى فى رحلته داخل دهاليز الموسيقى الإيقاعية منذ أكثر من 10 سنوات منطلقًا من محل ميلاده فى مكناسى ومنها للعاصمة التونسية، وتخصص فى دراسته العليا بالموسيقى، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى فى العالم العربى عبر مشروع «سفر»، والذى مزج خلاله إيقاعات شرقية وغربية مستوحاة من الفلكلور الأصيل لعدة بلدان، ومن أشهر تراكاته «نفس» و«يحدق فى الرمال»، وصال وجال القارة العجوز مؤخرًا بمشروعه قبل الأخير "صالحى" بمشاركة المطرب التونسى منير طرودى والموسيقى الفرنسى ميشيل مار، حتى بدأ انطلاقة موسيقية جديدة عبر مشروعه الأجدد "فريجيا".



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