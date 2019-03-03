شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يطوره أسلوبه فى السيلفى مع "مر أعرابى".. اعرف عمل أيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع ترند "مر أعرابى" الذى انتشر على السوشيال ميديا فى الفترة الآخيرة، طور الفنان فتحى عبد الوهاب أسلوبه فى تصوير السليفى الذى اشتهر به فى الوسط الفنى.

الفنان فتحى عبد الوهاب التقط سيلفى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتى كانت فى خلفية الصورة، وعلق قائلاً:" شكل الاعرابى لما يخش على قوم قاعدين فى أمان الله".

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فتحى عبد الوهاب

ويشارك النجم فتحى عبد الوهاب فى مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة النجم ياسر جلال ، و حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر.