شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من 23 سنة.. هكذا هنأت الممثلة الشابة الفنان محمد صبحى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الصورة دى من 23سنة"، هكذا فتحت الفنانة الشابة جيلان علاء، صندوق ذكرياتها بصورة لها من أيام الطفولة برفقة الفنان محمد صبحى، لتهنئه بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 3 مارس، وتشاركها مع جمهورها.



جيلان علاء

ونشرت الفنانة الشابة جيلان علاء، صورة برفقة الفنان محمد صبحى، وعلقت قائلة:" الصورة دى من 23 سنة.. كل سنة و أنت طيب يا حبيبي".

يذكر أن الفنانة والإعلامية جيلان علاء، حصدت على إشادة كبيرة خلال تجربتها الأولى فى السينما من خلال فيلم "الكويسين"، بعد مشاركتها فى مسلسل "طلعت روحى" والظهور كضيفة فى مسلسل "ريح المدام"، كما بدأت حياتها كمذيعة راديو.

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