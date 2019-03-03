شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى مع أبطال "حكايتى" فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "حكايتى" تصوير مشاهدهم فى أحداث العمل فى الحى الريفى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى يتضمن عددا كبيرا من المشاهد خلال الأحداث، ويصور أبطال العمل فيه للأسبوع الثانى على التوالى.

وانتهت ياسمين صبرى من تصوير أسبوعين فى أحداث العمل بمدينة الأسكندرية التى تدور فيها معظم أحداث قصة العمل، على أن يعود لها أسرة المسلسل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لتصوير أسبوعين آخرين.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك فى بطولتة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.