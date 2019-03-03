نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك بالفوز: "نجحتم في ترويض المسابقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، فريق نادي الزمالك بفوزه على فريق بترو أتليتكو الأنجولي.
وعلق "الحلفاوي": "ألف مبروك للزمالك فوزه في ملعب المنافس الأفريقي، ها قد نجحتم في ترويض المسابقة الأفريقية، لا تفرطوا في الإنطلاقة إلى أن تأتوا بكأسها إلى مصر".
وتغلب الزمالك على بترو أتليتكو الأنجولي، في المباراة التي أقيمت على استاد "11 نوفمبر" بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الدورة الرابعة في بطولة الكونفدرالية.
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