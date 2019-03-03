ياسمين عبدالعزيز في سيلفي على طريقة فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بجوار الفنان فتحي عبدالوهاب، الذي اعتاد على التقاط السيلفي بطريقة خاصة، قلده فيها عدد من نجوم الفن.
الصورة من كواليس مسلسل "الملكة"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، وحازت الصورة على إعجاب قطاع كبير من جمهور ومتابعي "ياسمين".
مسلسل "الملكة" بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، ندى موسى، عواطف حلمي، ومن إخراج حسام علي.
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