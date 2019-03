عمل طبيبًا لإنتاج "Mad Max" وترأس "كان".. 10 معلومات عن المخرج جورج ميلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل المخرج الأسترالي جورج ميلر اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ74، وهو أحد المخرجين الاستثنائيين في تاريخ هوليوود، وصاحب العديد من البصمات التي كان لها تأثير كبير في صناعة السينما بشكل عام.

ولد جورج ميلر في 3 مارس عام 1945 بكوينزلاند في أستراليا، وقبل أن يبدأ مسيرته الفنية عمل طبيبًا إلى أن قرر خوض أولى تجاربه بإخراج عدد من الأعمال الروائية القصيرة والوثائقية في بداية فترة السبعينيات، منها الفيلم القصير "Violence In the Cinema, Part 1" عام 1971، والفيلم الوثائقي "The Devil in Evening Dress" عام 1974.

أخرج ميلر أول أعماله الروائية الطويلة بعنوان "Mad Max" والذي كان بمثابة حجر أساس له في هوليوود وسببًا رئيسًا في شهرته كأحد أهم مخرجي أفلام الأكشن في هذه الفترة.

حقق الفيلم إيرادات عالمية فاقت كل التوقعات بما يقرب من 100 مليون دولار عالميًا، من ميزانية إنتاجية لم تتخط 350 ألف دولار.

إليكم 10 معلومات عن جورج ميلر:

1. تخصص جورج ميلر في الطب إلى أن شارك في كورس جامعي خاص بالسينما، وأخرج أولى أعماله الروائية القصيرة وقتها "Violence in Cinema" عام 1971.

2. عمل ميلر طبيبًا لفترة حتى يتسنى له جمع النقود لبدء العملية الإنتاجية لفيلمه "Mad Max" عام 1979.

3. عضو لجنة تحيكم مهرجان كان السينمائي الدولي عامي 1988 و1999، وترأس المسابقة الرسمية للمهرجان عام 2006.

4. مُنح "وسام أستراليا" بقائمة المكرمين من قبل الملكة إليزابيث الثانية نظرًا لإسهاماته في صناعة السينما كمنتج ومخرج وكاتب.

5. كان من المقرر أن يخرج فيلم الخيال العلمي "Contact" ولكن نظرًا لتضارب مشاريعه السينمائية أسندت المهمة للمخرج روبرت زيميكس.

6. من أشهر النجوم الذين تعامل معهم ميلر طوال مسيرته الإخراجية، ميل جيبسون، توم هاردي.

7. آخر أعماله السينمائية كان فيلم "Mad Max: Fury Road" عام 2015.

8. يستعد ميلر لخوض تجربة سينمائية جديدة وهو فيلم الفانتازيا والرومانسية "Three Thousand Years of Longing" بطولة النجمين إدريس ألبا وتيلدا سوينتون ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد النهائي لطرحه تجاريًا.

9. ترشح جورج ميلر لـ 6 جوائز أوسكار، وفاز بجائزة الأوسكار الأولى له عن فيلم الرسوم المتحركة "Happy Feet" عام 2007.

10. بعد نجاح فيلمه "Mad Max: Fury Road" عام 2015، أعلن ميلر عن إخراجه لجزء جديد بعنوان "Mad Max:The Westland" وسيقوم ببطولته النجم توم هاردي.​