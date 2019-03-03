صفحة نادي برشلونة ترد على يارا.. بعد "حبيبي برشلوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت صفحة نادي بشرلونة الأسباني، الناطقة باللغة العربية على موقع إنستجرام، الشكر للفنانة اللبنانية يارا.

وقدمت يارا في حفلها الأخير بمدينة دبي الإماراتية أغنية "حبيبي برشلوني" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، وسط تفاعل جمهورها، وهو ما نشره حساب النادي الأسباني معلقا: "شكرًا من القلب، نحن نحبك".

وتحرص يارا دائما على متابعة مباريات الفريق الأسباني، وكشفت في أكثر من مناسبة عن حبها الكبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.