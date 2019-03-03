محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت صفحة نادي بشرلونة الأسباني، الناطقة باللغة العربية على موقع إنستجرام، الشكر للفنانة اللبنانية يارا.
وقدمت يارا في حفلها الأخير بمدينة دبي الإماراتية أغنية "حبيبي برشلوني" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، وسط تفاعل جمهورها، وهو ما نشره حساب النادي الأسباني معلقا: "شكرًا من القلب، نحن نحبك".
وتحرص يارا دائما على متابعة مباريات الفريق الأسباني، وكشفت في أكثر من مناسبة عن حبها الكبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة نادي برشلونة ترد على يارا.. بعد "حبيبي برشلوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.