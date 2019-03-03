مؤلف "الفريق" يكشف أسباب انسحاب صناعه من "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

كشف محمد نبيل، مؤلف فيلم "الفريق"، عن أسباب انسحاب فريق العمل من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

وقال نبيل، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فريق العمل اعترض على تأجيل عرض الفيلم، الذي كان مقررًا له حفل الافتتاح.

وأضاف أن عدد من أبطال "الفريق" منهم مدحت العدل، ومدير التصوير سامح سليم، أعربوا عن غضبهم من عدم الالتزام بموعد العرض الخاص، ولذا قرروا عدم الحضور اعتراضًا على سوء التنظيم.

وأوضح أن إدارة المهرجان قدمت لهم أسبابًا غير مقنعة لتأجيل عرض الفيلم.

وعلى الجانب الآخر، قال مدير المهرجان مصطفى كيلاني إنه سيتم عرض فيلم "الفريق" اليوم الأحد في الساعة 7 مساءً بقصر الثقافة.

وأوضح أن صناع العمل لا يحق لهم سحب الفيلم من المهرجان، وفق لائحة المهرجان التي جرى التوقيع عليها، مؤكدًا عرض الفيلم في موعده المحدد.

يتناول العمل مراحل صناعة الأفلام السينمائية منذ ولادة فكرتها إلى طرحها بدور العرض السينمائي. كما يشهد لقاءات مع كوكبة من صناع السينما، منهم أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، الكاتب وحيد حامد، المخرج شريف عرفة وغيرهم.​