وفاة الفنان عزيز موهوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم، الممثل المغربي عزيز موهوب، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.
عزيز موهوب من أهم فناني المسرح المغاربة، ولد بمدينة مراكش في 2 مارس 1939، وتخرج من معهد التمثيل عام 1962.
يذكر أن الفنانة عزيز موهوب حصل على دبلوم المسرح، وقدم أعمالا مميزة أبرزها "شجرة الزاوية"، وكان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "باب التوبة" الذي عرض عام 2015.
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