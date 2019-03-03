محمد عادل يهنئ شقيقته على فيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان محمد عادل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، شقيقته الفنانة فاطمة عادل بعد فوز فيلمها "بين بحرين" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة. ونشر "عادل" صورتين لشقيقته، وعلق: "مبروك أختي وحبيبتي فاطمة عادل لحصول فيلم بين بحرين على جائزتين بمهرجان أسوان لأفلام المرأة". فيلم "بين بحرين" بطولة فاطمة عادل، ثراء جبيل، عارفة عبدالرسول، محمود فارس، لبني ونس، يارا جبران، ومن تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، كريم الدليل، وإخراج أنس طلبة.

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