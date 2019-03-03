حوار| علا رشدي: "الخلفة" عطلتني.. ولا أشعر بالغيرة من أحمد داوود

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

أبعدها الإنجاب والاهتمام بطفليها في سنوات عمرهما الأولى عن التواجد الذي تتمناه، ورغم النجاح الكبير الذي حققه زوجها الفنان أحمد داوود في نفس فترة غيابها إلا أنها أكدت عدم شعورها بالغيرة منه، هي الفنانة علا رشدي، التي تشارك في بطولة فيلم "قصة حب"، وكان لـ"الخليج 365" الحوار التالي معها..

كيف جاء ترشيحك للمشاركة في "قصة حب"؟

من خلال المخرج عثمان أبو لبن، الذي كان يبحث عن ممثلة مناسبة للوقوف أمام الفنان ياسر الطوبجي، يكون بينهما "كيميا"، وتكون في نفس الوقت قادرة على تقديم المشاهد التي سيضحك فيها الجمهور وتلك التي تحمل بُعد إنساني، فالفيلم إنساني رومانسي.

وما الذي شجعك على قبول الفيلم خاصة وأن أبطاله ليس نجوم شباك؟

شخصيات الفيلم كانت تتطلب أن يكون الأبطال شباب، وأحمد حاتم صديقي وتحمست له جدًا، وتمنيت أن يقدم عملًا جيدًا، وكنت سعيدة بالعمل معه وهو كان سعيد بوجودي، وكذلك هنا الزاهد لذيذة جدًا، ووافقت أيضًا لأن الدور مختلف وعجبني، وكنت ابتعدت لفترة عن السينما ورغبت في العودة، بعد فترة قضيتها في الحصول على ورش، فكان عليّ تطبيق ما تعلمته.

هل تشبه المواقف التي جمعتك بياسر الطوبجي تلك التي تعيشينها في البيت مع أحمد داوود؟

حاولت أنا وياسر أن تظهر هذه المشاهد بشكل طبيعي، حتى يشعر الجمهور أنهم يشاهدون تفاصيل حياتهم على الشاشة، وفيما يتعلق بحياتي الشخصية فمسؤولية تربية الأطفال عادة ما أهتم بها، لانشغال أحمد بالتصوير، وفي الوقت الذي لا يعمل فيه يساعدني في بعض الأمور، مثل الذهاب مع الأولاد إلى تمارين النادي.

ومن اختار الشكل الذي ستظهر عليه الشخصية وارتدائك لـ"الباروكة" و"النضارة"؟

اتفقت مع المخرج على هذا الشكل، حتى يكون مناسبًا للصورة التي سيظهر عليها دور زوجها "إبراهيم" ياسر الطوبجي، رغم أن أصدقائي نصحوني بالظهور بشعري العادي، لكن عثمان كان لديه رؤية مختلفة وافقته عليها.

وكيف جاءتك ردود الأفعال على دورك؟

جاءتني الكثير من ردود الأفعال الإيجابية، خاصة من مخرجين ومساعدين إخراج، قالوا لي "لاول مرة نشوفك طبيعية كده".

وما سبب ابتعادك عن الفن الفترة الأخيرة؟

"غصب عني، الخلفة عطلتني"، إلى جانب رغبتي في الاهتمام بتربية أولادي في سنوات عمرهم الأولى.

أثناء فترات عملك المتقطعة حقق زوجك الفنان أحمد داوود نجاحًا كبيرًا.. هل تشعرين بالغيرة؟

على الإطلاق، ليس هناك بيننا منافسة، فهو لن يأخذ دور من أدواري ولا أنا أستطيع تقديم أدواره، وعادة ما تكون الحياة والزوجية والإنجاب والتربية مسؤولية أكبر على الزوجة من الزوج.

وهل تأخذان رأي بعضكما في الأعمال المعروض عليكما؟

نتحدث في الأدوار المعروضة علينا، لكن لا نتدخل، وهو دائمًا ما يريد لي الأفضل.

تقدمين برنامج "وجهة مظر" على "السوشيال ميديا".. كيف بدأت الفكرة؟

في البداية كنت أفكر في تقديم عمل للأطفال، لأن حقهم مهضوم، وعرضت أفكارًا على أكثر من قناة فضائية لكن لم ينجح الأمر، وبعد الإنجاب في نفس الوقت بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تلقى اهتمامًا من الناس، ففكرت في تسجيل حلقات وعرضه على الانترنت، بهدف أن تشعر الأمهات أنهن ليس بمفردهن، وكذلك أنا أشعر أن هناك من يمر معي بنفس المراحل "الولادة، الأكل، التربية"، جربت في البداية أن يكون بإضاءة وتصوير محترف، إلا أنني تراجعت حتى تخرج الحلقات بصورة طبيعية، وحرصت على تطوير الحلقات اعتمادًا على آراء الجمهور.

وهل تفكرين في تطوير الفكرة وتقديم أعمال أخرى للأطفال؟

هناك فكرة أتمنى تنفيذها تعليمية وفي نفس الوقت "لذيذة"، لكنها مازالت في طور الإعداد على مستوى الكتابة والبحث عن الإنتاج، وأفكر في تطوير "وجهة مظر" ليصبح "فورمات" أكبر ويُعرض على التليفزيون.

كيف تتعاملين مع انتقادات "السوشيال ميديا"؟

كانت تشغلني في البداية وتضايقني، لكن الآن لم أعد أهتم بها على الإطلاق، لأنها لن تنتهي وستصيبني بالاكتئاب في حال ركزت معها، ومهما قدم أي إنسان سيجد من يسخر منه.

ماذا عن جديدك خلال الفترة المُقبلة؟

أبحث عن أدوار مختلفة وعميقة، تمثل تحدي بالنسبة لي.