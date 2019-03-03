الصين تسعى لتقديم سينما عالمية بحلول 2035

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حثت حكومة بكين صناع السينما المحليين على تطوير منظومتهم السينمائية، بما يُمكنهم من منافسة مدن الإنتاج السينمائي العالمية.

وطالبت الحكومة بخطة عمل لتحقيق ذلك بحلول عام 2035، تشمل تقديم ما يقرب من 100 عمل سينمائي في العام الواحد، بما يعزز من القوة الناعمة للصين بشكل عام

ووفق ما أورد موقع "variety"، عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من صناع السينما وكبرى شركات الإنتاج في الصين، للوقوف على خططهم النهائية لتطوير صناعة السينما. وقد ترأس الاجتماع زياو هوي وانج نائب المدير التنفيذي لدائرة الدعاية المركزية، مدير المكتب الوطني للسينما.

وكان من بين الحضور الكاتب ومنتج الأفلام الصيني كايج تشن، المخرج زانج ييمو، نينج هاو، جوان هو، إلى جانب عدد من النجوم الصينيين منهم زانج زي، وو جينج، تشين داومينج.

تطرق الاجتماع للطريق الطويل الذي ستسلكه الصين للوصول بأعمالها السينمائية إلى التأثير على المستوى العالمي. وعلى الرغم من كون الصين هي أحد أهم أسواق السينما، لكن إنتاجها السينمائي يعاني من عدم الاتزان في السوق الأميركية على سبيل المثال.

وصرح زياو هوي وانج قائلاً: "نحن نعلم مكانتنا العالمية جيدًا، ولابد من أن نحجز لنا مكانًا مناسبًا وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير السينما الصينية بالطريقة التي تلائم تاريخنا".

وأكد في حديثه على ضرورة أن تكون الأفلام السينمائية المقررة للفترة المقبلة تتمحور حول موضوعات واقعية ووطنية، وطالب المخرجين الصينين بأن يفهموا جيدًا ما هم مقدمون عليه.​