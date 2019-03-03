رحل اليوم عن عالمنا الممثل المغربي القدير عزيز موهوب، عن عمر ناهز الـ80 عام بعد صراع مع المرض، بعد أن أثري المسرح والتليفزيون المغربي بأعمالًا متميزه جعلت له جمهور غفير ومحبين من المغرب وغيرها من البلاد العربيه.
وتستعرض بوابة الوفد لقرائها معلومات عن الفنان الراحل وأبرز المحطاتفي مسيرته الفنيه.
1_ ولد بمدينة مراكش في 2 مارس 1939 ، يتيم الأبوين، إلي جانب ثلاثة من الأخوه.
2_ في عمر الثامنة عشر ألتحق بمدرسة التمثيل بالرباط وتخرج منها عام 1962، وهو نفس العام الذي حصل فيه علي دبلوم المسرح.
3_ من أهم أفلامه "غدا لن تتبدل الأرض، جاني أم برئ، مطعم صوفيا، عوده منصور،باب التوبه، وغيرها من الأفلام الهامه".
4_ قدم بالتليفزيون عددًا من الأعمال الدراميه "خط الرجعه، شجرة الزاويه، السادس، أولاد الناس، من دار لدار، وغيرها".
5_ وقف الفنان الراحل عزيز موهوب علي خشبة المسرح وأبدع من خلال عددًا من الأعمال المسرحية الشهيره أبرزها "قدام الربح، عندي عندك، حليب الضياف، وجوه الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيله.. معلومات تعرفها لأول مره عن الفنان المغربي عزيز موهوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.