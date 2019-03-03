بعد رحيله.. معلومات تعرفها لأول مره عن الفنان المغربي عزيز موهوب

رحل اليوم عن عالمنا الممثل المغربي القدير عزيز موهوب، عن عمر ناهز الـ80 عام بعد صراع مع المرض، بعد أن أثري المسرح والتليفزيون المغربي بأعمالًا متميزه جعلت له جمهور غفير ومحبين من المغرب وغيرها من البلاد العربيه.

وتستعرض بوابة الوفد لقرائها معلومات عن الفنان الراحل وأبرز المحطات

في مسيرته الفنيه.

1_ ولد بمدينة مراكش في 2 مارس 1939 ، يتيم الأبوين، إلي جانب ثلاثة من الأخوه.

2_ في عمر الثامنة عشر ألتحق بمدرسة التمثيل بالرباط وتخرج منها عام 1962، وهو نفس العام الذي حصل فيه علي دبلوم المسرح.

3_ من أهم أفلامه "غدا لن تتبدل الأرض، جاني أم برئ، مطعم صوفيا، عوده منصور،باب التوبه، وغيرها من الأفلام الهامه".

4_ قدم بالتليفزيون عددًا من الأعمال الدراميه "خط الرجعه، شجرة الزاويه، السادس، أولاد الناس، من دار لدار، وغيرها".

5_ وقف الفنان الراحل عزيز موهوب علي خشبة المسرح وأبدع من خلال عددًا من الأعمال المسرحية الشهيره أبرزها "قدام الربح، عندي عندك، حليب الضياف، وجوه الخير".