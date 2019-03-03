بالفيديو.. نجل أحمد فهمي يغني Believer لـ إماجن دراجونس

شارك النجم أحمد فهمي ابنه عمر غناء أغنية "Believer" لـ إماجن دراجونس، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". يذكر أن الفنان أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل "بروفا"، و الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، و هو بطولة كل من تهلة عقل داوود، ماغي بوغصن، و تأليف يم مشهدي، و إخراج رشا شربتجي، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل.

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