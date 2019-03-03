سعد لمجرد ينعي عزيز موهوب

نعي النجم سعد لمجرد الفنان الكبير عزيز موهوب، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث علق كاتباٌ: "انا لله و انا اليه راجعون ، هرم من أهرام المسرح المغربي الأستاذ عزيز موهوب في ذمة الله

، اللهم ازرقه الجنة و ارزقنا و ارزق أهله الصبر على فراقه"، و توفي الفنان المغربي عزيز موهوب، الذس توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 80 عاماٌ، كماكان يعاني مؤخراٌ أزمة صحية أبعدته عن العمل الفني.

يذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد طرح سابقاٌ كليب أغنية "بدك ايه"، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".