قبل افتتاح عرض "كلها غلط".. أشرف عبد الباقي يعبر عن سعادته

أعرب النجم أشرف عبد الباقي عن ساعدته بتواجده في مدينة بورسعيد، قبل افتتاح عرض مسرحية "كلها غلط"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق قائلاٌ: "النهارده كان يوم

مميز في مدينة بورسعيد الجميلة قبل ساعات قليلة من افتتاح عرض مسرحية كلها غلط على مسرح المركز الثقافي .. مستنيكم من النهارده لحد يوم 8 مارس"،و يتم عرض المسرحية عليمسرح أوبرا بورسعيد.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي احتفال مع أبطال فرقة "مسرح مصر" بنجاح الموسم الرابع من العروض المسرحية، كما شاركهم جمهور الذى حضر العرض الأخير، و ذلك وسط أجواء فنية غنية بالبهجة و السعادة، و تقطيع تورتة الأحتفال.