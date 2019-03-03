مارس المقبل.. علي الحجار يحيى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

يحيى النجم علي حجار حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 9 مارس من الشهر المقبل بقاعة النهر في ساقية الصاوي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ، بأسعار تذاكر تتراوح بين 105جنيهات لـ 180 جنيها.
يذكر أن الفنان علي الحجار ولد في الجيزة بعام 1954، و نشأ وسط عائلة فنية و تتلمذ موسيقيًا على يد والده الفنان الراحل إبراهيم
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