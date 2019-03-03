مارس المقبل.. علي الحجار يحيى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

يحيى النجم علي حجار حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 9 مارس من الشهر المقبل بقاعة النهر في ساقية الصاوي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ، بأسعار تذاكر تتراوح بين 105

جنيهات لـ 180 جنيها.

يذكر أن الفنان علي الحجار ولد في الجيزة بعام 1954، و نشأ وسط عائلة فنية و تتلمذ موسيقيًا على يد والده الفنان الراحل إبراهيم

الحجار، كما التحق بكلية الفنون الجميلة بهدف إصقال موهبته الفنية في الرسم بجانب موهبته الأساسية في الغناء، و شارك العديد من المطربين العرب و الأجانب في أغاني و حفلات مشتركة مثل مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو، بالإضافة إلي دخوله عالم التمثيل في كثير من الأعمال الفنية.