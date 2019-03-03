محمد رمضان يكشف كواليس أحدث أغانيه "virus"

كشف النجم محمد رمضان كواليس أغنيته الجديدة بعنوان "virus"، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "قريب جداً هقولكم ميعاد و مكان أقوى حفلة في مصر و ميعاد أغنية virus و شوية مفاجئات تانية لجمهوري الغالي.. ثقة في الله نجاح.. لا لتخدير الأسود".
يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة مسلسل "زلزال"، و التي تدورأحداثه مسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة و القيمة، و حين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت بأسمه و التنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، الذي يلقى فيه الشاري حتفه و ينهار المنزل
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