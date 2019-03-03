محمد رمضان يكشف كواليس أحدث أغانيه "virus"

كشف النجم محمد رمضان كواليس أغنيته الجديدة بعنوان "virus"، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "قريب جداً هقولكم ميعاد و مكان أقوى حفلة في مصر و ميعاد أغنية virus و شوية مفاجئات تانية لجمهوري الغالي.. ثقة في الله نجاح.. لا لتخدير الأسود".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة مسلسل "زلزال"، و التي تدور

أحداثه مسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة و القيمة، و حين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت بأسمه و التنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، الذي يلقى فيه الشاري حتفه و ينهار المنزلعلى إثر الزلزال و تبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما، و هو من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج ياسر محمد سامي، و بطولة كل من ماجد المصري، أحمد صيام، هلا شيحة، يوسف عثمان، سامي عبد الحليم، نسرين أمين، مصطفي منصور، هناي مهنى، حسام داغر.