وجهت الصفحة الرسمية لنادي فريق برشلونه الأسباني لكرة القدم علي موقع "إنستجرام"، الشكر للمطربة يارا، وذلك بعد أن رفعت علم الفريق في حفلها بالقرية العالمية بدبي بالأمس. ظهرت يارا في الفيديو وهي ممسكه بعام فريق برشلونه وهي تتغني بحبها للنادي وسط هتاف الجمهور، إحتفالًا منها بفوز الفريق "1-0"، وخسارة ريـال مدريد. ممسكه بعام فريق برشلونه وهي تتغني بحبها للنادي وسط هتاف الجمهور، إحتفالًا منها بفوز الفريق "1-0"، وخسارة ريـال مدريد.

جدير بالذكر أن يارا أشعلت الحفل بباقه متنوعه من أجمل أغانيها وسط حضورًا جماهيريًا كبير، وكانت قد أحيت حفلًا أيضا في دبي الشهر الماضي تزامنًا مع إحتفالات عيد الحب.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. شكر خاص من نادي برشلونه ليارا بعد رفعها لعلم الفريق في حفل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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