كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن حسني يستكمل تصوير "أبو جبل" مع مصطفى شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل الفنان حسن حسني، تصوير مشاهده في مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ويظهر حسني كضيف شرف خلال الأحداث وتحديداً بالحلقات الأولى من المسلسل بجانب شعبان.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.