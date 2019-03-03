انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يكرم الفائزين بجائزة التميز العلمي 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - كرّم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الفائزين بجائزة يوم التميز العلمي 2019، في دورتها الثانية عشرة، خلال احتفال أقيم بالدوحة، تحت شعار "بالتميز نبني الأجيال".

وشارك في الاحتفال عدد من المسؤولين، والوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة قطر، ووزير التربية والتعليم العالي محمد الحمادي، وكبار المسؤولين في الوزارة، وأولياء أمور الطلبة والباحثين المتميزين.

وخلال توزيع الجوائز ظهر أمير قطر في موقف لافت؛ حين قبَّلت طفلة رأسه، ففاجأها بتقبيل يدها، وسط تفاعل وتصفيق من الحضور.

بدوره أكد الوزير الحمادي أن تكريم نخبة من المتميزين من أبناء دولة قطر مؤشر واضح، وإنجاز كبير يضاف إلى الإنجازات المبهرة التي حققتها الدولة بسواعد أبنائها.

وقال الحمادي خلال كلمته في الاحتفال: "سعت الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز بين الأفراد والمؤسسات التعليمية، وتشجيع مواصلة تطوير الذات لدى فئات الجائزة".

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى بث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وإذكاء روح التنافس في مجال التميز العلمي، وتقدير المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم.

وبيَّن وزير التربية والتعليم العالي القطريُّ أن مجموع المتقدمين لجائزة التميز العلمي بفئاتها التسع للدورة الثانية عشرة، بلغ 292، فاز منهم 92.

واستطرد قائلاً: "أهنئ هذه الكوكبة المتميزة من أبنائنا وبناتنا، وأؤكد لهم أن وطنهم قطر، بقيادته الرشيدة، لا يألو جهداً في رعاية أبنائه؛ من خلال توفير الفرص والخيارات والمزايا الأكاديمية في الداخل والخارج. كما أهنئ كل من أسهم في صناعة هذا التميز، وضمْن ذلك أولياء أمورهم ومدارسهم ومعلموهم".

من جهته، نشر أمير قطر صورة مع المتفوقين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، هنأهم فيها قائلاً: "هنيئاً لقطر بأبنائها وبناتها المتميزين".

وتضم الجائزة 8 فئات؛ تشمل جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، والإعدادية، وطلبة الشهادة الثانوية، وخريجي الجامعات، وحمَلة شهادة الدكتوراه، وجائزة المعلم المتميز، والمَدرسة المتميزة، وجائزة البحث العلمي للمرحلة الثانوية.

وتمنح وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، سنوياً، جائزة يوم التميز العلمي للمتميزين علمياً من أبناء الدولة، في مجالات متعددة، تهدف من خلالها لنشر ثقافة الإبداع والتميّز في المجتمع، ودفع الطلبة إلى مزيد من التفوّق والتحصيل العلمي المتميّز، وخلق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسّسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية، والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

وتأتي الرعاية من أعلى المستويات السياسية في الدولة؛ لكون الجائزة في رسالتها العامة تهدف إلى تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبنّي المعايير العالمية، وتنفيذ البرامج النوعية، وتقدير المتميزين علمياً من أبناء الدولة، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز، وتشجيع جميع الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وفق ما تشير وسائل الإعلام القطرية.