وائل كفوري ينتهي من جلسة تصوير أغنيته الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى النجم اللبناني وائل كفوري من وضع لمساته الأخيرة على أغنيته الجديدة والمقرر أن تبصر النور قريبًا. وعقد وائل كفوري خلال الساعات الماضية جلسة تصوير جديدة لتترافق مع إطلاق الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” وموقع “أنغامي”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية وائل كفوري الجديدة، هي من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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