وفاة متسابقة “ذا فويس” المفضلة لدى مايلي سايرس

متابعة بتجــــــــــــرد: توفيت متسابقة The Voice جانيس فريمان والتي كانت من بين المشتركين المفضلين بالنسبة للمغنية العالمية مايلي سايرس في البرنامج، عن عمر يناهز 33 عامًا إثر جلطة دموية بحسب ما ذكره موقع TMZ الشهير.

وقد أشار الموقع إلى أن عائلة جانيس كانت معها في منزلها في باسادينا مع زوجها ديون، عندما بدأت تشكو من أنها لا تستطيع التنفس، فاتصل ديون برجال الإسعاف الذين حاولوا إجراء عملية الإنعاش القلبي لها، وقد تم إعلان وفاتها حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم السبت الماضي (2 آذار/مارس) في المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن جانيس فريمان شاركت في الموسم الثالث عشر من برنامج The Voice في فريق مايلي سايرس التي بقيت على اتصال بها بعد العرض.