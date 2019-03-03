متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ كينان دوغلو، زوج النجمة التركية بيرين سات بطريقته الخاصة على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصالهما.
وفي خطوة مفاجئة منه، تعمّد دوغلو ترك علامة إعجاب على كل منشورات زوجته الشهيرة على إنستجرام، وتحديدًا الصور التي نشرتها مؤخرًا، ليؤكد بذلك أن الأمور على ما يرام بينهما.
يذكر أنه رغم مرور سنوات على زواج بيرين سات من كينان دوغلو إلا أنهما لم يرزقا بعد بطفل، وتؤكد تقارير صحفية تركية أن بيرين تخضع لعالج من مشكلة صحية تعيق تحقيقها حلم الحمل والإنجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج بيرين سات يردّ على شائعة انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.