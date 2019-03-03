زوج بيرين سات يردّ على شائعة انفصالهما

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ كينان دوغلو، زوج النجمة التركية بيرين سات بطريقته الخاصة على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصالهما.

وفي خطوة مفاجئة منه، تعمّد دوغلو ترك علامة إعجاب على كل منشورات زوجته الشهيرة على إنستجرام، وتحديدًا الصور التي نشرتها مؤخرًا، ليؤكد بذلك أن الأمور على ما يرام بينهما.

يذكر أنه رغم مرور سنوات على زواج بيرين سات من كينان دوغلو إلا أنهما لم يرزقا بعد بطفل، وتؤكد تقارير صحفية تركية أن بيرين تخضع لعالج من مشكلة صحية تعيق تحقيقها حلم الحمل والإنجاب.