كندة علوش تحتضن طفلتها في أول ظهور علني لها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تتصدّر الفنانة السورية كندة علوش غلاف مجلة Enigma لعدد شهر آذار/مارس الجاري، بصورة حصرية لها مع ابنتها من الفنان المصري عمرو يوسف.
وتظهر كندة علوش في صورة الغلاف وهي تحتضن صغيرتها “حياة” في أول ظهور لها منذ ولادتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واعتمدت النجمة السورية في إطلالتها على الألوان المبهجة التى تتماشى مع أجواء الأمومة والاحتفال بعيد الأم الذي يصادف يوم 21 من الشهر الحالي.
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