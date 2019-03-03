تامر حسني يتصدّر سباق أفضل الأغاني في لبنان!

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد نجاح أغنية “ناسيني ليه” التي طرح مؤخرًا الكليب الخاص بها عبر قناته على “يوتيوب” والفضائيات العربية. وتصدّرت أغنية “ناسيني ليه” سباق أغاني ONE TV في لبنان واحتلّت المرتبة الأولى في قائمة “أفضل 10 أغاني”، واللافت أن تامر هو الفنان المصري والعربي الوحيد في السباق. أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق. الجدير ذكره أن أغنية “نايسيني ليه” صدرت في ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل عنوان “عيش بشوقك”. لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”:

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