انسحاب الفيلم المصري من "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" لسوء التنظيم

انسحب صناع الفيلم المصري The Crew، المشارك في مهرجان السينما الآسيوية الأول بشرم الشيخ، من المهرجان وقرروا عدم عرضه احتجاجا على سوء التنظيم، واحتراما لصناع الفيلم ونجومه وللسينما المصرية.



وكان من المفترض عرض الفيلم في افتتاح المهرجان، مساء السبت، لكنه لم يعرض بسبب تأخر الحفل وسوء التنظيم، ما جعل إدارة المهرجان تعلن تنظيم حفل آخر، ظهر الأحد، لكن تكرار الفوضى دفع الفريق لاتخاذ قرار الانسحاب نهائيا من المهرجان.

والفيلم وثائقي فكرة رامي عباس، وسيناريو محمد نبيل، وإخراج إسلام رسمي وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم وصناع السينما المصرية مثل أحمد حلمي ومنى زكي ويسرا وشريف منير وتامر حبيب ووحيد حامد وهادي الباجوري وجابي خوري وشريف عرفة وهشام نزيه.

ويقام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في الفترة من 2 إلى 8 مارس/آذار الجاري.