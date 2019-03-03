جوني ديب يقاضي زوجته السابقة آمبر هيرد

عادت قضية النجم السينمائي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد الى الأضواء وذلك بعدما رفع “ديب” دعوى قضائية على “هيرد” يتهمها فيها بتشويه سمعته بسبب اتهامها له “بالعنف الأسري”.

وكانت “هيرد” قد نشرت مقالاً في شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت بصحيفة واشنطن بوست، وصفت فيه ردود الفعل التي تعرضت لها بسبب حديثها عن “العنف الأسري”.

ويقول محامي جوني ديب إنه “لم يرتكب أي فعل عنيف ضد زوجته السابقة”، وأن الادعاءات باطلة وتهدف لدعم مسيرتها المهنية، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار.

ولم تسم “هيرد” جوني ديب بالاسم في مقالها، لكنها أشارت إلى تجربتها في مواجهة العنف المنزلي.

وورد في ادعاء “ديب” إن الحقيقة أنها هي مَن مارست العنف عليه.

وورد في الدعوى القضائية أن ادعاءات “هيرد” أدت إلى فقدانه دورًا مغريًا في فيلم “قراصنة الكاريبي”.

وكان ديب وهيرد قد انهيا زواجهما مطلع عام 2017 وذلك بعد شهور من مزاعم الأخيرة عن تعرضها للعنف بالمنزل حيث قام “ديب” بقذف هاتف محمول في وجهها وحطم بعض الأشياء في شقتها، في مقابل مزاعم “ديب” بالابتزاز المالي.

وكانت هيرد قد رفعت دعوى الطلاق في ايار/مايو 2016 بعد 15 شهراً من الزواج.